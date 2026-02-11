Психолог назвал ключевые риски игровой зависимости

Игромания часто начинается как безобидный способ провести время, но способна быстро перерасти в тяжелую зависимость, меняющую поведение и образ жизни человека. Об этом aif.ru рассказал семейный психолог Илья Слободчиков, отметив, что особая опасность кроется в быстром вовлечении и сложности выхода из игры.

© nsn.fm

По его словам, риск зависимости возрастает, если в игровом мире человек чувствует себя более успешным, чем в реальной жизни. В таком случае игра становится заменой социальной самореализации. В другой ситуации она используется как способ снять сильное напряжение и стресс, что также повышает вероятность формирования зависимости.

Эксперт подчеркнул, что игромания приводит к трансформации личности: меняются эмоции, способы общения и самоощущение, возможна утрата связи с реальностью. Наиболее уязвимыми он назвал эмоционально и волево нестабильных людей, а также детей и подростков, для которых игра может полностью вытеснить реальную жизнь.

Говоря об азартных играх и онлайн-казино, психолог отметил, что они строятся так, что вероятность проигрыша значительно выше выигрыша, а игрок постепенно втягивается за счет специальных механизмов. Лечение игровой зависимости, по его оценке, крайне сложное и длительное, а ключевым условием восстановления является возможность самореализации человека в реальной жизни, вне игрового пространства, передает «Радиоточка НСН».