PS Plus в феврале пополнит очень популярная игра для PlayStation 5

Библиотека расширенных тарифов PlayStation Plus может пополниться рядом крупных тайтлов уже 17 февраля. Так, в каталог подписок PS Plus Extra и Premium войдут Marvel's Spider-Man 2, гоночный проект Test Drive Unlimited Solar Crown и приключенческая игра Neva, сообщает «Игромания» со ссылкой на инсайдера billbil-kun.

Официальное подтверждение со стороны Sony ожидается в ближайшее время: либо в течение суток, либо в рамках следующей презентации State of Play, которая состоится в ночь на 13 февраля. В рамках мероприятия компания планирует представить как проекты внутренних студий PlayStation, так и игры сторонних разработчиков.

Marvel's Spider-Man 2 вышла на PlayStation 5 в октябре 2023 года, а в январе 2025-го получила ПК-версию. Игра получила высокие оценки профильной прессы, а совокупные продажи, по данным аналитиков, достигли 16 млн копий по состоянию на ноябрь прошлого года. Включение проекта в PS Plus может существенно повысить привлекательность подписки в начале года.

Загружать и запускать игры с расширенных тарифов PS Plus пользователи с активной подпиской соответствующего уровня могут лишь пока игра представлена в библиотеке. Некоторые проекты остаются там на год и более, тогда как некоторые — на пару месяцев, после чего их заменяют другие игры.