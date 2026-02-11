Supermassive Games назвала точную дату выхода Directive 8020

Студия Supermassive Games объявила дату релиза научно-фантастического хоррора Directive 8020 — игра выйдет 12 мая. Ранее проект планировалось выпустить в октябре 2025 года, однако разработку отложили из-за внутренних сложностей, включая сокращение штата и перенос сроков производства, сообщает DTF.

Анонс сопровождается новым трейлером, в котором демонстрируются геймплейные сцены и фрагменты сюжетных кат-сцен. В нем разработчики сделали акцент на системе принятия решений, напрямую влияющей на развитие истории и судьбы персонажей. Одновременно студия опубликовала в Steam дополнительные скриншоты проекта.

Предзаказы Directive 8020 уже открыты на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S по цене $50. Покупатели предзаказа автоматически получат обновление до Deluxe-издания, включающего бонусы.

Сюжет игры разворачивается на борту колониального корабля «Кассиопея», следующего к звезде Тау Кита. После катастрофы судно оказывается изолированным, а на его борту появляется враждебное инопланетное существо, способное принимать человеческий облик. Героям предстоит сделать выбор между собственным спасением и судьбой остатков человечества, оставшихся на увядающей Земле.

Directive 8020 станет частью антологии The Dark Pictures, однако от упоминания бренда в названии новой игры разработчики решили отказаться.

