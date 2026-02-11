Российский рынок видеокарт составил 140 млрд рублей, а NVIDIA заняла 90%

По итогам 2025 года объем российского рынка видеокарт достиг 140 млрд рублей, что на 25% превышает показатели 2024 года в денежном выражении. В количественном выражении рынок увеличился на 20% — до 1,7 млн проданных устройств, сообщает CNews.

© Газета.Ru

Безусловным лидером сегмента остается NVIDIA, доля которой на российском рынке видеокарт достигла 90%. Ключевой вклад в продажи обеспечили три модели: GeForce RTX 5060, 5060 Ti и 5070 Ti. На них пришлось около 45% всех реализованных устройств и более 55% совокупной выручки рынка.

В профессиональном сегменте, ориентированном на задачи искусственного интеллекта и серверные вычисления, наибольшим спросом пользовались ускорители NVIDIA H200. Несмотря на ограниченную доступность новейших чипов B200 и B300 архитектуры Blackwell, российские производители серверного оборудования продолжают наращивать предложения для ИИ.

В частности, компании Yadro и Delta Computers выпускают серверные платформы, способные объединять до 20 графических процессоров в одной системе, что позволяет использовать их для обучения и запуска масштабных нейросетевых моделей.

В то же время рынок столкнулся с резким ростом цен на комплектующие на фоне глобального дефицита чипов памяти. С сентября 2025 года стоимость оперативной памяти в России увеличилась почти в десять раз, SSD-накопители подорожали примерно в четыре раза, а видеокарты прибавили в цене около 30%.

