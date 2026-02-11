«Ведьмак 3» до конца 2026 года получит сюжетное дополнение

Вышедшая более десяти лет назад «Ведьмак 3: Дикая охота» может получить новое масштабное сюжетное дополнение, которое свяжет события с будущей игрой серии. Об этом сообщает iXBT.games со ссылкой на инсайдера Nate the Hate.

Отмечается, что после релиза некстген-версии основной приток нового контента для третьей части «Ведьмака» обеспечивали моддеры, выпускавшие в том числе модификации с расширенной механикой и даже зачатками мультиплеера. Однако в последние месяцы в профессиональном сообществе и среди инсайдеров появились сигналы о возможном возвращении разработчиков к официальной поддержке проекта.

По слухам, дополнение может выйти в 2026 году и выполнить сразу две задачи: расширить историю третьей части и выступить связующим элементом между текущей и следующей игрой франшизы. Также предполагается, что релиз может стать частью ранней маркетинговой кампании нового «Ведьмака 4».

Информацию о разработке дополнения прокомментировал инсайдер Nate the Hate, заявивший, что располагает подтверждением существования проекта, хотя отдельные детали все еще уточняются. С учетом его предыдущих точных утечек заявление было воспринято сообществом как косвенное подтверждение планов CD Projekt Red. Официальных комментариев от компании по этому поводу не было.

