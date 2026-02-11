Noticed пропустит плей-офф BLAST Slam VI по Dota 2

Team Yandex вынуждена провести замену перед плей-офф BLAST Slam VI: российский офлейнер Евгений Noticed Игнатенко не сможет участвовать из-за визовых проблем. Его место займёт игрок Абдималик Malik Сайлау.

© Чемпионат.com

BLAST Slam VI проходит в гибридном формате с 3 по 15 февраля, LAN-часть турнира принимает Мальта. Участники, включая Team Yandex, Team Falcons, NAVI и Team Liquid, сражаются за призовой фонд в $ 1 млн, а чемпион турнира получит $ 400 тыс.

В первом раунде плей-офф, 13 февраля в 21:00 мск, Team Yandex встретится с Heroic. Победитель определится по итогам best-of-5-серии (по итогам пяти матчей).