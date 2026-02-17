Представлен игровой компьютер в стиле PlayStation

Компания Minisforum выпустила компактный игровой мини-ПК AtomMan G1 Pro, дизайн которого напоминает PlayStation 5. Об этом сообщает ITHome.

Компьютер получил компактный корпус объемом около 3,5 литра, в котором установлены процессор AMD Ryzen 9 8945HX и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060. Энергоснабжение системы обеспечивает блок питания мощностью 350 Вт. По заявлению производителя, система охлаждения с пятью тепловыми трубками и высокооборотными вентиляторами обеспечивает стабильную работу при умеренном уровне шума.

Базовая конфигурация оснащается 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью расширения до 96 ГБ, а также SSD-накопителем объемом 1 ТБ с поддержкой апгрейда до 8 ТБ. Фирменное программное обеспечение предлагает несколько предустановленных профилей энергопотребления, включая оптимизированный режим для игр.

Устройство поддерживает одновременное подключение до четырех мониторов через три порта DisplayPort и один HDMI. В число интерфейсов также входят сетевой разъем Ethernet с пропускной способностью 5 Гбит/с, модуль Wi-Fi 7 и настраиваемая RGB-подсветка.

Продажи Minisforum AtomMan G1 Pro стартовали в Китае по цене от 9889 юаней (около 110,4 тыс. руб.).

