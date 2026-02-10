В Австралии обсуждают меры против Roblox

Правительство Австралии начало присматриваться к онлайн-платформе Roblox. Как сообщает The Guardian, министр связи Аника Уэллс и комиссар по электронной безопасности Джули Инман Грант отправили официальное обращение разработчикам с просьбой прокомментировать тревожные сообщения о происходящем в сервисе.

© Чемпионат.com

В своём сообщении чиновницы заявляют, что крайне обеспокоены ситуацией, возникшей в Roblox с детьми. Уэллс и Грант отмечают, что в последние годы игровая платформа неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда «юным игрокам каким-либо образом вредили взрослые люди, что вызывает глубокую озабоченность у австралийцев».

Пока чиновницы ждут официальный ответ от разработчиков платформы, они уже начали обсуждать быстрые меры по противодействию незаконных действий по отношению к детям. В ближайшее время в Австралии пройдёт заседание, на котором Roblox может получить более высокий возрастной рейтинг или его могут и вовсе заблокировать пользователям до 16 лет — это ранее произошло с соцсетями.