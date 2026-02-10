Демоверсию научно-фантастической игры Pragmata скачали миллион раз

Capcom объявила в соцсетях, что демоверсию научно-фантастической игры Pragmata скачали суммарно миллион раз. В начале декабря демку выпустили на ПК, а в январе она появилась на консолях, включая Switc 2.

© Чемпионат.com

Сама демоверсия короткая и проходится очень быстро, однако она позволяет познакомиться с игрой и её ключевыми механиками вроде перемещений, взаимодействия с картой и боями.

Главным героем Pragmata выступает космонавт Хью, который исследует исследовательскую станцию вместе с девочкой-андроидом по имени Диана. Им предстоит объединить усилия, чтобы победить злобный ИИ и наконец вернуться вместе на Землю.