Battlestate Games анонсировала кроссовер Escape from Tarkov и Escape from Duckov

Студия Battlestate Games объявила о запуске кроссовера между шутером Escape from Tarkov и инди-пародией Escape from Duckov. Совместное событие пройдёт с 10 по 24 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Чемп.PLAY».

© Газета.Ru

В рамках коллаборации в магазине Steam станет доступен специальный бандл с обеими играми, который будет продаваться со скидкой 20%. Таким образом разработчики рассчитывают привлечь дополнительное внимание к пародийному проекту и расширить аудиторию Tarkov.

Кроссовер также затронет внутриигровой контент. В Escape from Tarkov появится отдельный тематический квест, а также новые предметы и рецепты, включая юмористические «утиные» продукты питания. В Escape from Duckov, в свою очередь, добавят сражения с персонажами из оригинального Tarkov.

Escape from Duckov — шуточный проект китайской студии Team Soda из четырех человек, получивший популярность внутри сообщества Tarkov. На старте игра привлекла более 300 тыс. пользователей, однако со временем ее суточный онлайн снизился.

Escape from Tarkov — российский хардкорный extraction-шутер, действие которого разворачивается в вымышленном городе Тарков.

