Забавная стратегия Circle Empires 2 вышла на PC

Издатель Iceberg Interactive и разработчик Luminous объявили о релизе Circle Empires 2 — стратегии с баталиями в реальном времени. Ее особенность в том, что драки кипят на крохотных пятачках-мирах.

© кадр из игры

Ваша задача — завоевывать такие миры, «круг за кругом». Карта с мирами (и сами они) каждый раз генерируется случайным образом.

В Circle Empires 2 есть многопользовательские режимы. Можно сражаться друг с другом или покорять территории вместе с напарником.

Первая Circle Empires увидела свет в 2018 году. Отзывы в Steam у нее очень положительные.