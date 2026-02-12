PlayStation 6 получит 30 ГБ ОЗУ
Несмотря на то, что до официального анонса Sony PS6 ещё далеко, новая утечка проливает свет на важные детали, касающиеся аппаратной части грядущей консоли.
Согласно информации, опубликованной известным инсайдером KeplerL2, PlayStation 6 с кодовым названием Orion получит весьма впечатляющую конфигурацию памяти.
Ожидается, что консоль следующего поколения будет оснащена 30 ГБ памяти GDDR7. Новая архитектура должна обеспечить пропускную способность на уровне около 640 ГБ/с, что означает прирост примерно на 42% по сравнению с базовой моделью PlayStation 5.
Ранее в утечках фигурировала цифра в 24 ГБ оперативной памяти, однако теперь утверждается, что память будет работать по 160-битной шине, обеспечивая ту же пропускную способность в 640 ГБ/с. Такая конфигурация предполагает использование 10 модулей памяти ёмкостью по 3 ГБ, размещённых на материнской плате. Напомним, что PlayStation 5 поставлялась с 16 ГБ памяти GDDR6.
Утечки не ограничиваются только основной консолью. Источники также сообщают, что Sony работает над новой портативной системой под кодовым названием Canis. Устройство, по слухам, получит 24 ГБ памяти LPDDR5X и предложит весьма производительное «железо» по меркам портативных консолей.
Сообщается, что оба устройства разрабатываются в рамках проекта Amethyst – совместной инициативы Sony и AMD. Ожидается, что консоли будут построены на процессорной архитектуре Zen 6 и графике RDNA 5. В центре внимания этого поколения, по всей видимости, окажутся технологии обработки изображений с применением ИИ, нейронный рендеринг и расширенные возможности трассировки лучей.
Хотя Sony пока не делала официальных заявлений относительно анонса PS6, в сети ходят слухи, что консоль могут представить уже в этом году. Некоторые источники предполагают, что производство начнётся в середине 2027 года, а полноценный релиз состоится осенью 2027 года или в начале 2028-го. Впрочем, эти сроки могут измениться по мере финализации технических характеристик.