Магазин игр GOG вслед за Steam обратил внимание на Linux

Компания GOG начала разработку версии лаунчера GOG Galaxy для Linux. Об этом стало известно после появления вакансии инженера, где Linux назвали «следующим важным направлением». Позже информацию подтвердил сооснователь GOG и CD Projekt RED Михал Кичиньский.

По его словам, проект находится на самой ранней стадии. Несмотря на это, работа уже ведётся, и поддержка Linux в будущем «обязательно» появится. Точные сроки пока не называются. Также Кичиньский отметил, что лично является большим поклонником Linux.

GOG Galaxy считается альтернативой Steam, которая сама вполне теплые отношения имеет с Linux: есть официальный клиент, а также свой дистрибутив SteamOS на базе Linux. А через технологию Proton позволяет запускать множество Windows‑игр на Linux, часто «из коробки».