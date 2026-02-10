NVIDIA выпустит в 2026 году видеокарту GeForce RTX 5090 Ti

Компания NVIDIA может готовить к выпуску еще более мощную видеокарту на базе архитектуры Blackwell. По данным профильного портала Overclocking, партнеры производителя уже получили предварительные спецификации нового графического чипа, а его релиз ожидается в третьем квартале 2026 года.

При этом точное позиционирование устройства остается неясным. Источники называют два возможных варианта — GeForce RTX 5090 Ti или RTX 5000 Titan. Подчеркивается, что новинка не относится к линейке Super, развитие которой, по слухам, отложено на неопределенный срок из-за переориентирования компании на ИИ-сектор.

Вопрос ценообразования и рыночной стратегии также остается открытым. Базовая RTX 5090 уже считается самым производительным потребительским GPU на рынке и демонстрирует устойчивый рост цены с начала года.

В этих условиях выпуск еще более мощной модели может быть ориентирован либо на узкий сегмент энтузиастов, либо на профессиональных пользователей, для которых важна максимальная вычислительная производительность.

При этом в более ранних утечках инсайдеры утверждали, что в этом году NVIDIA не выпустит ни одной видеокарты для потребительского сегмента.

