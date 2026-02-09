Как пользоваться жестами в Nioh 3: гайд

У Nioh 3 не самая простая схема управления, и игра объясняет далеко не каждый нюанс. Например, жесты нужны не только для общения с другими игроками или позирования в фоторежиме, но и для борьбы с некоторыми монстрами. Портал pcgamer.com рассказал, как пользоваться жестами.

© Steam

В Nioh 3 жесты можно использовать, зажав правый бампер и кнопку Start на контроллере, или G на клавиатуре. Нажатие на эти клавиши откроет окно жестов, где можно выбрать один из девяти доступных (в меню несколько страниц). Выберите нужный жест — и персонаж выполнит его.

Почему жесты закодированы тем или иным цветом? Потому что они нужны для того, чтобы разбираться с определенными демонами. Нурикабэ — екаи, притворяющиеся стенами; они часто охраняют сундуки с сокровищами или горячие источники. Подойдите достаточно близко — и они откроют глаза, которые будут светиться красным, желтым или синим. Если использовать жест того же цвета, нурикабэ поклонится и отойдет в сторону, открыв игроку проход.

А второй монстр, чувствительный к жестам — мудзина; демонические еноты, которые иногда притворяются сундуками. Откройте такой сундук — и из него выпрыгнет мудзина. Он скопирует внешность игрока и выполнит жест. Повторите его — и монстр отдаст свои сокровища без боя.