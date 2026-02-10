Блогер PhasedTech собрал игровой компьютер внутри Xbox One S

Автор YouTube-канала PhasedTech разместил в корпусе неисправной игровой консоли Xbox One S полноценные компоненты компьютера, превратив устройство в компактный игровой ПК. Ролик с процессом модификации он опубликовал на своем канале.

Проект реализован в габаритах оригинальной консоли 295х230х65 мм. Для этого автор подобрал компактные комплектующие формата Mini-ITX и минимально изменил внешний облик корпуса. При сборке потребовалась частичная доработка внутренней конструкции, применение райзера для видеокарты, а также использование дополнительных шлейфов для выноса USB-портов.

В основе системы используется материнская плата GIGABYTE формата Mini-ITX, процессор AMD Ryzen 5 3600, кулер Noctua NH-L9a-AM4 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. За хранение данных отвечает SSD T-Force Cardea Z440 с интерфейсом PCIe 4.0. Графику обеспечивает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 в компактном исполнении Yeston. Питание системы реализовано через пассивный блок HDPLEX GaN мощностью 250 Вт.

Несмотря на жесткие ограничения по пространству, энтузиасту удалось сохранить в корпусе и оптический привод, который в самой консоли не предусмотрен. Подробной инструкции по повторению проекта автор не публиковал.

Ранее сообщалось, что следующая версия Xbox станет компьютером с Windows 11.