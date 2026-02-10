Sony анонсировала очередную State of Play

Компания Sony объявила, что проведет очередную игровую презентацию State of Play в ночь с 12 на 13 февраля.

Мероприятие стартует в 01:00 по московскому времени.

Заявленная продолжительность ивента составляет более часа.

На шоу ожидается показ проектов от сторонних команд со всего мира, инди-разработчиков и внутренних студий подразделения PlayStation.

