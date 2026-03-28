Xbox падает, PlayStation и Switch выживают: что происходит на рынке консолей

После Microsoft, поделившейся печальным финансовым отчетом о состоянии Xbox, аналогичные отчеты опубликовали Sony и Nintendo. Но, вопреки скептическим прогнозам, они показали неплохие результаты — на самом деле, консольный гейминг чувствует себя не так уж и плохо. Портал gamesindustry.biz рассказал, о чем говорят свежие цифры.

Цифры Sony хоть и показывают падение прибыли год к году в третьем квартале, но все-таки вызывают облегчение. Продажи PS5 замедляются, поскольку в прошлом декабре компания продала 8 млн консолей по сравнению с 9 млн годом ранее, но, в целом, результат хороший. Итоговый тираж составляет 92,2 млн, что соответствует траектории продаж PS4 с погрешностью в пару процентов. Впечатляющий показатель, учитывая, что PS5 стоит значительно дороже предшественницы на аналогичном этапе жизненного цикла.

Показатели продаж софта и подписок еще лучше; и те, и другие продаются отлично, а PlayStation Network продолжает наращивать базу пользователей резонными темпами (хотя компания не разгласила, какими уровнями подписки пользуются игроки). Падение продаж железа — ожидаемое явление для консоли, вышедшей на рынок шесть лет назад; все остальные метрики, по информации Sony, рисуют картину здорового бизнеса.

Однако это не значит, что можно прекращать разговор о цене и барьерах вхождения. Факт в том, что бестселлеры на рынке по-прежнему расходятся тиражами в районе 100-120 млн копий, точно так же, как и на протяжении последних 20 лет; по главному показателю роста пока так и не удалось достигнуть. Тем не менее, PS5 продается настолько хорошо, насколько это возможно, а повышение прибыли от продаж софта и сервисов может сделать PlayStation 5 самой коммерчески успешной консолью Sony на сегодняшний день.

Тем не менее, подорожание консолей по мере их жизненного цикла — довольно рискованный эксперимент для проведения в реальном времени. Пока что смелый шаг Sony не сильно повредил продажам: PS5 легко перешагнет порог в 100 млн копий к концу 2026 года.

Данный момент примечателен в том числе и потому, что к концу года ожидается релиз GTA 6. PS5 сложно обсуждать в 2026-м не думая о том, как на нее повлияет, пожалуй, крупнейший релиз в истории игровой индустрии. Но, на самом деле, проект Rockstar совсем не обязательно приведет к резкому повышению спроса на PlayStation 5. Конечно, Sony не откажется от такого подарка, но аудитория и так не нуждается в «подогреве». Вероятнее всего, GTA 6 позволит поддержать продажи PS5 до конца 2027-го и поможет ей достичь 125 млн продаж.

Nintendo, как и Sony, отчиталась о смешанных успехах, но, в целом, реакция на свежие цифры была более негативной. Продажи Switch 2 за пределами Японии слабее, чем надеялась компания, но это компенсируется отличными продажами на родине, поэтому целевые прогнозы остаются без изменений.

Другими словами, статистика оправдала решение Nintendo выпустить в Японии удешевленную версию платформы с региональным ограничением. Интересно, получит ли аналогичный прирост PS5: у нее тоже есть цифровая модель, выпущенная эксклюзивно для японского рынка. Теоретически, это может привести к дальнейшим экспериментам с региональными версиями устройств — для контроля цен на чувствительных рынках за пределами Японии. Хотя сама Япония как минимум уникальна в этом плане, учитывая размер рынка и плачевное положение национальной валюты в последние годы.

Проблемы Nintendo, опять же, как и Sony, постаралась обернуть в положительный контекст. Даже очень положительный. Switch 2 превосходно продалась, несмотря на сложную ситуацию на рынке. Правда, ситуация Nintendo чуть более уязвима к макроэкономике; она опирается на очень чувствительный к ценам сегмент рынка (родители, покупающие консоли для детей), тогда как ядро потребителей PlayStation состоит преимущественно из лояльных энтузиастов, которые могут жаловаться на цены, но продолжат платить их.

Но стоимость Switch 2 — лишь одна часть уравнения. Показатели Nintendo также пошатнулись в праздничном квартале из-за необычайно слабой линейки игр. На Switch 2 по-прежнему нет крупной игры по франшизе Mario или The Legend of Zelda, а Mario Kart World столкнулась с конкуренцией — старая Mario Kart 8 все еще очень хорошо продается на многих рынках.

Хорошая новость с точки зрения Nintendo в том, что в мире нет ни одной другой компании, которая так же легко могла бы справиться с проблемой слабой линейки игр. Switch 2 взяла хороший старт, и теперь у нее много пространства для повышения продаж за счет крупных релизов. Шаткое положение на зарубежных рынках в конце года, конечно, стоит внимания, но оно вряд ли из-за этого стоит беспокоиться о траектории продаж в целом.

Несмотря на скептицизм среди потребителей и трудное экономическое положение в мире, Sony и Nintendo начали 2026-й в достаточно хорошей форме. Предстоящий год вне сомнений подкинет новые сложности: ситуация с экономикой вряд ли разрешится в ближайшее время. Но, в то же время, Sony впервые за долгое время может почувствовать конкуренцию за место в гостиной геймеров, ведь Steam Machine от Valve, по слухам, продолжает метить в релиз в первую половину года.