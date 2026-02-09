Xbox нового поколения превратится в игровой ПК на Windows 11

Следующее поколение Xbox будет представлять собой специализированный игровой ПК под управлением Windows 11, адаптированный под консольный «ТВ-режим». Об этом сообщает Windows Central.

© Microsoft

Система получит интегрированный слой Xbox, который будет изолировать пользователя от лишних фоновых процессов Windows и формировать среду, ориентированную прежде всего на игры. При этом сохраняется возможность выхода в полноценный режим Windows — по аналогии с тем, как это реализовано в гибридных игровых устройствах. Такой подход позволяет использовать консоль не только для игр, но и для стриминга, приложений и стандартного ПО для ПК.

Одним из ключевых элементов стратегии станет расширенная совместимость. Новое устройство, как ожидается, сможет запускать игры для Xbox One и Xbox Series X/S, а также предоставит доступ к традиционной экосистеме Windows, включая сторонние игровые магазины. Это означает отход от модели закрытой консоли и трансформацию Xbox в универсальную платформу с выбором каналов распространения контента.

Итоговый успех инициативы будет зависеть от качества пользовательского опыта. Если Microsoft удастся сделать интерфейс быстрым и стабильным, рынок может получить универсальную игровую платформу, объединяющую экосистемы ПК и консолей. В противном случае риски очевидны: избыточная сложность системы способна подорвать одно из главных конкурентных преимуществ классических консолей — простоту и предсказуемость использования.

