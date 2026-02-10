Ayaneo раскрыла детали игрового смартфона-слайдера

Ayaneo поделилась новыми подробностями о необычном смартфоне Pocket Play. Модель, напомним, получила знакомую по 2000-м конструкцию слайдера, при открытии которого появляется геймпад.

© Ferra.ru

6,8-дюймовый OLED-экран без вырезов и отверстий. Разрешение дисплея — 2400×1080 пикселей, частота обновления может достигать 165 Гц. Также поддерживаются отдельные режимы 120 и 144 Гц. Внутри MediaTek Dimensity 9300. Есть вентилятор для охлаждения.

В смартфоне установлен вибромотор с несколькими режимами. Дополняют конструкцию стереодинамики.

© Ayaneo

Несмотря на свой внешний вид, Pocket Play всё ещё смартфон: поддерживает связь, оснащён сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, комбинированным слотом для SIM-карты и карты памяти, а также портом USB-C 3.2 Gen 2 с возможностью вывода изображения на внешний экран.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены.