«Это новый Concord»: игроки громят трейлер сетевой Horizon Hunters Gathering

Анонс кооперативного экшена Horizon Hunters Gathering вызвал волну негодования среди поклонников франшизы. Дебютный трейлер собрал более 75 тыс. дизлайков при всего 19 тыс. лайков на YouTube.

Игроки критикуют игру за «мультяшный» визуальный стиль, сравнивая его с Fortnite и DreamWorks, а также за явную ориентацию на модель игры-сервиса. Геймеры считают, что проект потерял уникальную атмосферу оригинальных частей Horizon. Дизайн персонажей также назвали «неестественным» и «карикатурным».

Что пишут игроки:

Это считается Concord 2 или уже Concord 3? Sony буквально пересобрала провальный шутер и прилепила название Horizon.

Не знаю, для кого сделана эта игра, но точно не для поклонников серии.

Если цель была сжечь миллионы долларов и выпустить гарантированно провальный продукт — поздравляю, вы справились.

Складывается ощущение, что дни Guerrilla Games сочтены. Такие игры делают, когда студия на грани закрытия.

Многие отмечают, что вместо ожидаемого триквела Sony тратит ресурсы на очередной сервисный продукт, игнорируя уроки недавнего провала шутера Concord. По данным журналиста Джейсона Шрайера, сейчас над Hunters Gathering работает большая часть сотрудников студии Guerrilla Games.