ASUS оценила флагманский игровой монитор с QD-OLED в 95 тысяч рублей

Компания ASUS выпустила флагманский монитор ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 стоимостью 8499 юаней (около 94,4 тыс. руб.). Об этом сообщает GizmoChina.

Новинка оснащена 32-дюймовой QD-OLED-панелью производства Samsung с разрешением 4K, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Производитель позиционирует устройство как универсальное решение для киберспортивных, AAA-игр, профессиональных задач и работу с визуальным контентом.

Монитор получил фирменное покрытие BlackShield Film, которое повышает глубину черного цвета, снижает эффект фиолетового свечения при ярком внешнем освещении и одновременно обеспечивает дополнительную защиту экрана. Для продления срока службы OLED-матрицы используется сенсор Neo Proximity: при отсутствии пользователя он автоматически переводит экран в затемненный режим, что снижает риск выгорания пикселей.

В числе интерфейсов заявлен DisplayPort 2.1 UHBR20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с. Кроме того, монитор соответствует стандарту VESA DisplayHDR 500 TrueBlack, что подтверждает поддержку расширенного динамического диапазона с акцентом на глубокие тени и высокий контраст.

