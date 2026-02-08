Team Spirit заняла третье место на IEM Krakow по CS 2 после победы над MOUZ

Российская команда Team Spirit стала бронзовым призёром турнира IEM Krakow 2026. В матче за третье место коллектив Бориса magixx Воробьева уверенно обыграл европейский состав MOUZ со счётом 2:0.

На первой карте Dust2 «драконы» одержали победу со счётом 13:8. Вторая карта Mirage прошла под полным контролем Spirit, завершившись разгромом соперника — 13:3.

Главным героем встречи стал снайпер Дмитрий sh1ro Соколов. Киберспортсмен провёл одну из лучших серий в своей карьере, закончив матч с K/D 40-15 и невероятным рейтингом 1,88.

За третье место Team Spirit получила $ 131 тыс. призовых. MOUZ заняла четвёртую строчку и заработала $ 85 тыс. Турнир в Польше проходит с 28 января по 8 февраля.