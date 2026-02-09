Ubisoft за восемь лет отменила минимум 25 игр

Французский издатель Ubisoft за последние восемь лет отменил разработку как минимум 25 игр. На это обратил внимание пользователь Reddit, проанализировавший публичные данные и сообщения инсайдеров, а единственным исключением стал 2020 год, когда компания не сообщала о закрытии разработок.

В 2018 году Ubisoft остановила работу над проектом об охоте на монстров Project Falcon. Позднее студия Ubisoft San Francisco переработала концепцию в многопользовательский шутер XDefiant, вышедший весной 2024 года. Тогда же был закрыт Project Ion — научно-фантастический проект студии Ubisoft Red Storm.

В 2019 году компания отказалась сразу от нескольких проектов, включая научно-фантастическую игру с элементами исследования Project Pioneer, средневековую фэнтезийную RPG Project Avalon под руководством Майка Лейдлоу и 2D-продолжение Prince of Persia: The Shadow and the Flame.

В 2021 году Ubisoft отменила ремейк первой Rayman и Project Reaper — проект по мотивам Tom Clancy's The Division. Год спустя работа над Reaper была кратковременно возобновлена после закрытия студии HyperScale, однако игра, позднее известная как Heartland, так и не была доведена до релиза. В 2022 году издатель также свернул разработку Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR и двух неанонсированных проектов.

В 2023 году компания закрыла Project Oxygen и Project Q, сосредоточив ресурсы на приоритетных направлениях. В том же году была отменена воксельная игра Project Renaissance, а ее наработки легли в основу Project Alterra.

В 2024 году Ubisoft прекратила разработку кооперативного шутера Project Pathfinder, а также Project Scarlet — игры во вселенной Assassin's Creed с сюжетом после Гражданской войны в США, сославшись на излишнюю политизированность темы. Кроме того, на раннем этапе был закрыт Star Wars Outlaws 2 и Project Maverick — спин-офф Far Cry с упором на механику добычи ресурсов, изначально задуманный как мультиплеерный компонент Far Cry 7.

С начала текущего года компания отменила еще шесть проектов, включая уже готовый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, кооперативную игру Project League по вселенной Assassin's Creed, три неанонсированные разработки и мобильную игру. Одновременно Ubisoft перенесла релиз семи проектов, заявив о необходимости привести их в соответствие с обновлёнными стандартами качества.

Все эти решения принимаются на фоне масштабной реструктуризации бизнеса. Ubisoft планирует перераспределить интеллектуальную собственность между несколькими «творческими домами», параллельно закрывая студии и сокращая персонал.

Ранее Ubisoft уволила ведущего дизайнера Assassin's Creed после дисциплинарного спора.