Acer выпустила игровой ноутбук Shadow Knight Neo с 300-герцевым экраном

Acer представила на китайском рынке ноутбук Shadow Knight Neo 16, ориентированный на геймеров и создателей контента из среднего и верхнего ценового сегмента.

© MobiDevices

Особенности

Одной из ключевых особенностей Shadow Knight Neo 16 стал 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 300 Гц. Экран охватывает 100% цветового пространства sRGB и обладает яркостью до 500 нит, что делает его подходящим не только для игр, но и для работы с графикой и видео.

Дополнительно используется технология DC-диммирования, снижающая нагрузку на глаза при длительном использовании.

В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i7-14650HX 14-го поколения с 16 ядрами и 24 потоками, способный разгоняться до 5,2 ГГц в турборежиме. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с TDP до 115 Вт. Объём оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, а твердотельный накопитель – 1 ТБ. Для расширения предусмотрены два слота M.2 PCIe 4.0 SSD.

Для поддержания стабильной производительности Acer оснастила устройство двухвентиляторной системой охлаждения со 101 лопастью. В сочетании с тепловыми трубками D10 и D6 она рассчитана на отвод тепла при суммарном энергопотреблении до 170 Вт.

Среди интерфейсов заявлены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2, Ethernet 2,5 ГБит/с, несколько портов USB-A, аудиоразъём, а также клавиатура с настраиваемой RGB-подсветкой.

Сроки выхода и цена

На данный момент Acer Shadow Knight Neo 16 доступен только на рынке Китая, и информации о глобальном релизе пока нет. Стоимость ноутбука составляет 8999 юаней, что эквивалентно примерно $1295.