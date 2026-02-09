Визуальная новелла «Зайчик» получит полный перезапуск с новым сюжетом

Создатель популярной хоррор-новеллы «Зайчик» объявил о глобальном перезапуске проекта. После анализа тысяч отзывов игроков разработчик принял решение создать «Зайчик: Ребилд».

Авторы полностью перепишут лор, сместив акцент на мистику и шаманизм, и откажутся от запутанной концепции «метавселенных». Сюжет всех пяти эпизодов свяжут единой логикой, чтобы история воспринималась цельно. Теперь для понимания происходящего игрокам не придётся открывать все концовки — ключевые тайны будут раскрываться в рамках одного прохождения.

К работе над текстом привлечён новый сценарист. Его задача — исправить недостатки оригинала, сохранив при этом атмосферу, полюбившуюся аудитории. Дата релиза обновлённой версии пока неизвестна.