Для Nintendo Switch 2 анонсирована эксклюзивная игра Tokyo Scramble

Для гибридной консоли Nintendo Switch 2 анонсирована игра Tokyo Scramble.

Она станет эксклюзивом платформы от сторонней студии Binary Haze Interactive.

В дебютном трейлере демонстрируется сюжетная завязка и некоторые геймплейные механики.

Синопсис обозначен следующим образом:

"Однажды старшеклассница Энн едет на встречу с друзьями, и вдруг ее вагон метро проваливается в разлом в земле. Очнувшись, 18-летняя девушка оказывается в незнакомом месте. Жители Токио и не подозревают, что под их городом находится целый подземный мир. По этому неведомому месту бродят ужасающие существа, произошедшие от динозавров, - Энн называет их "Зино". В окружении этих существ любой звук, который она издаст, будет равносилен грохоту... но Энн не собирается становиться кормом для Зино! Чтобы выбраться, ей понадобятся смекалка, верные смарт-часы и поддержка друзей - иначе она сама станет вымершим видом".

Релиз игры-головоломки, как ее называют создатели, состоится 11 февраля. Заявлен перевод на русский язык.