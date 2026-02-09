Покупатель из США приобрел четыре SSD по цене одного на распродаже Walmart

После резонансных сообщений на Reddit о покупке видеокарт Nvidia по существенно заниженным ценам появился еще один пример нетипичных скидок в рознице. Реддитор с ником xxemox рассказал о покупке сразу четырех твердотельных накопителей по цене, эквивалентной стоимости одного устройства.

© Газета.Ru

Сделка состоялась в рамках распродажи в сети Walmart. По словам покупателя, ему удалось приобрести SSD PNY PCIe 4.0 за $35 при стандартной розничной цене около $220, внешний накопитель Samsung T5 Evo за $45 вместо $270, а также два SSD Western Digital Black SN770 объемом 2 ТБ за $130 за пару, тогда как их обычная цена достигает $400 за устройство.

В результате суммарные расходы составили $210 при совокупной розничной стоимости порядка $1327. Причины столь значительной разницы в цене не раскрываются; пользователи предполагают, что она может быть связана с ошибками в ценообразовании или локальными акционными предложениями.

В начале февраля на Reddit появились истории о покупке видеокарт. Один пользователь рассказал, как приобрел GeForce RTX 5080 OC всего за $562, хотя обычная цена —от $1000. Другой участник форума поделился, что купил GeForce RTX 5080 за $290.

Ранее мошенники начали продавать фейковые SSD Samsung под видом оригинальных.