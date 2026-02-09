Вышел релизный трейлер Carmageddon: Rogue Shift

Состоялся релиз игры Carmageddon: Rogue Shift.

К запуску студия 34BigThings srl опубликовала свежий трейлер.

Проект заявлен как продолжение знаменитой серии гоночных боевых аркадных гонок на выживание, стартовавшей в 1997 году.

К работе над новинкой никто из авторов оригинала не привлекался, что соответствующим образом сказалось на восприятии аудиторией.

На момент написания данной заметки пользовательский рейтинг в Steam составляет 52% на основе всего лишь 314 отзывов.

В российском сегменте Steam за Carmageddon: Rogue Shift на старте продаж просят 1350 руб. Доступен перевод интерфейса на русский язык.