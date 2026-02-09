Cyanide выпустила новый трейлер Styx: Blades of Greed

Студия Cyanide и издательство Nacon выпустили новый трейлер грядущей игры Styx: Blades of Greed.

© Российская Газета

В ролике от лица протагониста рассказываются события предыдущих игр - Master of Shadows и Shards of Darkness.

Из видео становится известно, что главный герой Стикс перестал действовать в одиночку и обзавелся командой.

Styx: Blades of Greed выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 19 февраля.

В российском сегменте Steam по предварительному заказу за новинку просят 2199 рублей, заявлен текстовый перевод на русский язык.