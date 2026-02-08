Названа дата выхода игры Planet of Lana II

Студия Wishfully и издательство Thunderful Publishing объявили, что релиз их игры Planet of Lana II состоится 5 марта.

Информация опубликована в свежем трейлере.

Авторы описывают свою работу следующим образом: "Planet of Lana II - кинематографическое приключение-головоломка, рассказывающее о дружбе и доверии. Ведите повзрослевшую, более ловкую Лану и ее верную спутницу Муи вперед: их связь станет ключом к выживанию в мире, где красота и опасность идут рука об руку".

Первая часть 2D-платформера вышла весной 2023 года и была тепло принята аудиторией и прессой. В Steam пользовательский рейтинг составляет 93% на основе более 7,6 тыс. оценок. В отзывах игру хвалят за успешное сочетание сказочных элементов с научной фантастикой, а в визуальном стиле отмечают схожесть с творениями знаменитого японского аниматора Хаяо Миядзаки.

11 февраля будет выпущено демо для бесплатного ознакомления. Целевыми платформами выбраны ПК и консоли Sony и Microsoft.