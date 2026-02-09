Valorant станет частью Esports Nations Cup 2026

Шутер Valorant станет одной из дисциплин турнира Esports Nations Cup 2026, сообщают инсайдеры. Ивент пройдёт в ноябре 2026 года в Саудовской Аравии под эгидой фонда Esports World Cup Foundation.

Всего в программе заявлено 16 игр, включая Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang. Половина участников получит инвайты на основе рейтинга, остальные пройдут через региональные отборочные. Для сборных введут ограничение — в составе не могут быть только представители одного клуба.

Спортсмены из России и Беларуси допущены до участия в Esports Nations Cup 2026, но с ограничениями, они не смогут использовать национальную символику и выступать в командных дисциплинах, за исключением индивидуальных дуэлей в формате «один на один».