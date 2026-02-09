Омичка хотела купить оружие в Roblox, но потеряла деньги

Жительница Омска лишилась денег при попытке купить виртуальное оружие для игры Murder Mystery 2 в Roblox. По данным полиции, 30-летняя женщина перевела 5600 рублей за внутриигровую винтовку, но так и не получила ее. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сообщается, что объявление о продаже так называемой пряничной винтовки она нашла на сайте объявлений. Продавец утверждал, что на предмет высокий спрос. После перевода денег переписка в Telegram была удалена, а продавец перестал выходить на связь.

«Это стало для нее большой неожиданностью», – пишет «112».

После произошедшего женщина обратилась в правоохранительные органы.

Murder Mystery 2 (часто сокращаемая как MM2) – игра в Roblox, созданная как продолжение оригинальной Murder Mystery. Основана на игровом режиме Garry's Mod под названием Murder. В ней игроки делятся на три фракции: невинные, шериф и киллер. Задача невинных – не проиграть до конца раунда; шериф должен при помощи оружия устранить киллера; киллер – выиграть, выбив из игры всех невинных.

