Названа лучшая игра в истории по версии 140 изданий

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — лучшая игра в истории по версии 140 изданий
Портал Acclaimed Video Games опубликовал сводный рейтинг самых признанных видеоигр всех времён. Лидером списка стал приключенческий экшен The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Для составления топа авторы проанализировали 904 различных списка лучших игр от 141 профильного издания, включая IGN, Rolling Stone, Bloomberg, Edge и Polygon. Вместо традиционного начисления очков за занятые места использовалась сложная система прямого сопоставления проектов при их пересечении в чартах. Также алгоритм учитывал «вес» и авторитетность каждого издания.
Второе место в итоговом зачёте заняла головоломка Tetris, а замыкает тройку лидеров экшен The Last of Us. В десятку также вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3: Дикая Охота» и Resident Evil 4.
Топ-50 лучших игр в истории:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)
- Tetris (1985)
- The Last of Us (2013)
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)
- Half-Life 2 (2004)
- The Witcher III: Wild Hunt (2015)
- Super Mario 64 (1996)
- Resident Evil 4 (2005)
- The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991)
- Super Mario World (1990)
- Shadow of the Colossus (2005)
- Mass Effect 2 (2010)
- BioShock (2007)
- Final Fantasy VII (1997)
- Portal 2 (2011)
- Elden Ring (2022)
- Doom (1993)
- World of Warcraft (2004)
- Grand Theft Auto V (2013)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)
- Super Metroid (1994)
- Red Dead Redemption (2010)
- Street Fighter II (1991)
- Portal (2007)
- Metal Gear Solid (1998)
- Super Mario Bros. 3 (1988)
- Dark Souls (2011)
- Halo: Combat Evolved (2001)
- God of War (2018)
- Chrono Trigger (1995)
- Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)
- Castlevania: Symphony of the Night (1997)
- Bloodborne (2015)
- Half-Life (1998)
- GoldenEye 007 (1997)
- Uncharted 2: Among Thieves (2009)
- Deus Ex (2000)
- Red Dead Redemption 2 (2018)
- Minecraft (2011)
- Metroid Prime (2002)
- Journey (2012)
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater (2004)
- StarCraft (1998)
- Silent Hill 2 (2001)
- Hades (2020)
- Final Fantasy VI (1994)
- Diablo II (2000)
- Super Mario Odyssey (2017)
- Super Mario Kart (1992)
- Star Wars: Knights of the Old Republic (2003)