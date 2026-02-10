Макрон объяснил слова о запрете видеоигр во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на резкую критику своего недавнего заявления о возможном запрете жестоких видеоигр. В социальных сетях политик опубликовал разъяснение, отметив, что его слова были неправильно поняты.

© Чемпионат.com

Макрон подчеркнул, что всегда поддерживал индустрию и киберспорт, упомянув успехи французских клубов Karmine Corp и Team Vitality. Однако он считает необходимым изучить влияние цифрового контента на здоровье детей. Основную тревогу вызывают игровая зависимость, ухудшение зрения и доступ несовершеннолетних к проектам с рейтингом «18+».

То, что я анонсировал в интервью Brut… это не запрет видеоигр: это запуск научной, коллегиальной работы, чтобы посмотреть правде в глаза. Спокойно, осознанно и со всеми заинтересованными сторонами.