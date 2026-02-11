Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S

В ходе всестороннего теста производительности, проведённого Digital Foundry, новый интегрированный графический процессор Intel Panther Lake показал неожиданно сильный результат.

Ричард Лидбеттер запустил Alan Wake 2 на ноутбуке Lenovo с процессором Core Ultra X9 388H и графикой Arc B390, напрямую сравнив производительность с Xbox Series S. Тестирование проводилось при ограничении энергопотребления в 30 Вт – в среднем ноутбук выдал 29,54 кадра в секунду, что примерно на 7% выше результата консоли.

Порог в 30 Вт был выбран неслучайно: именно в этом диапазоне работает большинство современных тонких и лёгких ноутбуков – обычно от 25 до 35 Вт. Это делает результаты близкими к реальным условиям использования. Хотя настройки графики совпадали не полностью, общая картина остаётся показательной.

Xbox Series S рендерит игру в 1440p с FSR 2 из базового разрешения 720p, тогда как на ПК не удалось идеально воспроизвести отдельные элементы, включая растительность и тени. Тем не менее сам факт того, что интегрированная графика для ноутбуков вплотную приблизилась к уровню консоли, выглядит как серьёзный технический прорыв.

По словам Лидбеттера, ключевая разница здесь заключается не просто в нескольких кадрах в секунду. Средние 29,54 FPS находятся практически вплотную к полностью заблокированным 30 FPS, что на практике означает более стабильный и плавный игровой процесс. Небольшое преимущество «на бумаге» превращается в заметную разницу при реальной игре.

При повторном тестировании той же системы с отключённой вертикальной синхронизацией и снятым ограничением FPS средний показатель вырос до 32,77 FPS. При этом увеличение лимита мощности с 30 до примерно 45 Вт не дало заметного прироста производительности. Однако разрыв становится куда более существенным при сравнении с уровнем PS5. В тесте Alan Wake 2 с настройками, эквивалентными версии для PlayStation 5, консоль достигла около 55 FPS, тогда как ноутбук с Panther Lake остался на уровне примерно 29 FPS – разница почти в 90%.

В то же время подчёркивается, что Alan Wake 2 может нестабильно вести себя на интегрированных графических процессорах, поэтому полученные данные не стоит безоговорочно переносить на другие игры.

PC Games Hardware также провёл собственное тестирование, сравнив интегрированную графику Intel с дискретными видеокартами, включая RTX 2060 и RX 6600. Результаты показали, что Arc B390 превосходит GTX 1060 и RX 580, но всё ещё уступает RTX 2060 и RX 6600. Среднее энергопотребление при этом составило 26,8 Вт, с пиковыми значениями около 31 Вт.

В задачах с трассировкой лучей решение демонстрирует достойный уровень, обеспечивая более предсказуемую производительность по сравнению с RX 6600 – видеокартой, близкой по характеристикам к используемой в Steam Machine. В играх Doom: The Dark Ages и Metro Exodus Enhanced Edition интегрированная графика соперничает с RX 6600, однако в F1 25 по-прежнему проявляются ограничения, связанные с объёмом памяти.