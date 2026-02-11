Авторов Clair Obscur: Expedition 33 наградили Орденом искусств во Франции

Разработчики из студии Sandall Interactive рассказали о получении награды — Ордена искусств и литературы. Её команде вручили в Министерстве культуры Франции в начале февраля за достижения их дебютного проекта.

© Чемпионат.com

В ведомстве отметили разработчиков за невероятное достижение — «Экспедиция 33» не только получила очень высокие оценки от прессы и игроков, но и удостоилась наибольшего количества наград за лучшую игру 2025 года. В своём обращении авторы выразили надежду, что их проект послужит примером для других разработчиков, которые не побоятся рискнуть и выпустить что-то своё.

Вчера нас приняли в Министерстве культуры Франции, чтобы отметить нашу игру — Clair Obscur: Expedition 33. Сотрудников Sandfall Interactive наградили Орденом искусств и литературы. Это большая честь для нас. Мы очень благодарны нашей команде, которая создала этот мир, а также миллионам геймеров, которые вдохнули в него жизнь. Надеемся, что наше путешествие вдохновит всех тех, кто захочет рискнуть и создать что-то своё.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которые отправляются в опасное путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.