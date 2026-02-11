Combat Mission: Shock Force 2 получила дополнение Battle Pack

Несколько дней назад Combat Mission: Shock Force 2 (Battlefront/Matrix Games) получила первое за многие годы дополнение с незамысловатым названием Battle Pack.

© кадр из игры

Набор из четырех кампаний и нескольких отдельных миссий посвящен последствиям вымышленного полномасштабного вторжения войск НАТО в Сирию и взятия Дамаска. Сейчас такой конфликт кажется не очень правдоподобным, но авторы все равно решили изучить возможные варианты развития событий. Например, в одной из кампаний остатки сирийский войск, собравшиеся на авиабазе Хмеймим, готовятся дать последний бой превосходящим силам противника.

Оригинальная Combat Mission: Shock Force 2 увидела свет в 2020 году и представляет собой серьезный варгейм с возможностью играть в реальном времени или в режиме WeGo: стороны планируют действия своих подопечных на ближайшие 60 секунд, а затем беспомощно наблюдают за происходящим на экране. Такой формат позволяет играть не только по сети или электронной почте, но даже в режиме «горячего стула» за одним компьютером.

Впрочем, проект довольно сложный для новичков — с наскоку овладеть всеми премудростями не получится: это даже не Broken Arrow. Тем не менее Shock Force 2 может похвастаться неплохой по меркам хардкорных представителей жанра трехмерной графикой.