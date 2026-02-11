В интернете распространилась теория о том, что Джеффри Эпштейн может быть жив, после сообщений об активности аккаунта в Fortnite, предположительно связанного с ним. Речь идет о профиле с ником littlestjeffi, который, по данным трекеров, мог проявлять активность в Израиле после 2019 года. Об этом сообщает издание Primetimer.

Сообщается, что в обновлениях файлов по делу Эпштейна упоминалась связь этого юзернейма с финансистом через различные цифровые следы, включая подписку на YouTube. После роста внимания в сети профиль, по данным сообщений, был переведен в Fortnite в закрытый режим.

При этом официальные документы указывают, что Эпштейн умер 10 августа 2019 года в тюрьме Нью-Йорка. Якобы, существование профиля littlestjeffi и его активность в последние дни опровергают эту информацию.

В последних обновлениях файлов по делу были опубликованы ранее не показанные материалы, включая фотографии тела Эпштейна, отчеты о вскрытии, психологические заключения и внутренние документы тюрьмы.

Ранее в файлах Эпштейна якобы нашли доказательство контроля Израиля над биткоином.