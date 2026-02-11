В Fortnite появятся Кафка и Блэйд из Honkai: Star Rail

Разработчики из HoYoverse анонсировали коллаборацию Honkai: Star Rail и Fortnite. Партнёрство подтвердили в рамках прямой трансляции, посвящённой обновлению 4.0. Событие стартует 26 февраля.

Игроки «королевской битвы» смогут приобрести облики популярных персонажей — Кафки и Блэйда, участников организации «Охотники за Стелларонами». Полный состав косметических наборов пока не раскрывается.

Ранее в Сети также появлялась информация о планах Epic Games провести кроссоверы с другими проектами HoYoverse — Genshin Impact и Zenless Zone Zero. Кроме того, в «королевской битве» скоро пройдёт коллаборация с Marvel Rivals и другими играми.