В Honkai Star Rail бесплатно раздадут легендарного персонажа на выбор
После выхода версии 4.0 в Honkai: Star Rail все игроки смогут бесплатно получить одного из семи легендарных персонажей на выбор. Об этом разработчики сообщили в ходе прямой трансляции.
Обычно создатели раздуют стандартных персонажей, но в этот раз в селекторе доступны герои из временного баннера, в том числе Искорка и Кафка.
Кого можно бесплатно забрать в Honkai Star Rail 4.0:
- Цзин Юань;
- Кафка;
- Искорка;
- Пожиратель Луны;
- Цзинлю;
- Ахерон;
- Авантюрин.
Кроме того, после релиза 4.0 игроки получат бесплатный скин на Жуань Мэй и другие бонусы. А уже сейчас можно ввести три промокода и получить 300 звёздного нефрита.