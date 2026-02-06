HeavyGod объяснил, откуда берётся токсичность s1mple в CS 2

Рифлер G2 Никита HeavyGod Мартыненко высказался о поведении Александра s1mple Костылева в CS 2, объяснив, почему снайпер BCG нередко проявляет токсичность по отношению к тиммейтам.

© Чемпионат.com

По словам игрока, причина кроется в уникальном восприятии игры и прошлом опыте Костылева.

У s1mple присутствует страсть к игре, он по-особенному видит CS. Ему становится тяжелее, поскольку у людей свой взгляд.

Отдельно Мартыненко затронул влияние токсичности на коллектив:

Это влияет на игроков, 100%. Но всё зависит от игрока. Если он крепкий, словно камень, то токсичность никак не повлияет на него. Нормально злиться, тильтовать и быть чуть жёстким, но в меру.

Ранее s1mple оказался в центре скандала на IEM Kraków 2026, где эмоционально отреагировал на действия капитана BGC Кристофера MUTiRiS Фернандеса. Уже 6 февраля BC.Game стартует в квалификации на BLAST Open Spring 2026.