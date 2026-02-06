Порядка 20% российских бетторов уже делают ставки на киберспорт

В опросе приняли участие порядка 1 500 респондентов старше 18 лет. Результаты исследования показали, что киберспорт перестал быть нишевым и «молодежным» развлечением и занял устойчивое место в структуре интересов аудитории ставок.

© РБК. Компании

Согласно данным опроса, почти 80% игроков знакомы как минимум с одной киберспортивной дисциплиной, более 40% — регулярно смотрят киберспортивные трансляции, а свыше трети — следят за командами и турнирами. Это свидетельствует о том, что киберспорт для значительной части аудитории стал полноценным аналогом классических видов спорта с точки зрения вовлеченности и интереса.

При этом каждый второй участник опроса сам играет в видеоигры. Таким образом, аудитория ставок на киберспорт в значительной степени состоит из людей, которые хорошо понимают игровую механику и специфику дисциплин, а не являются случайными зрителями. Преобладающую часть поклонников киберспорта составляют работающие люди (76%), по большей части — это молодежь в возрасте 25-34 лет (41%), 53% — ежемесячно делают от 6 до 25 платежей букмекерам.

Ставки в киберспорте сильно сконцентрированы на двух играх: 73% тех, кто делал ставки на киберспорт, выбирали Counter-Strike, а 69% — Dota 2. На третьем месте — «Мир танков» с 11%, несмотря на то что эта дисциплина практически не представлена в букмекерской линии.

При этом киберспорт для этой аудитории остается в первую очередь цифровым форматом: более 40% респондентов смотрят турниры онлайн и лишь 9% — посещали турниры офлайн. Это подчеркивает дистанционный, технологичный характер взаимодействия аудитории с киберспортом.

Интересно, что несмотря на высокий уровень востребованности стриминговых платформ, популярность отдельных стримеров оказалась ограниченной. В тройку самых популярных стримеров входят Evelone (его смотрят 27% респондентов), Buster (21%) и Nix (20%), однако даже никто из них не охватывает и трети аудитории, что означает, что аудитория ориентирована именно на контент.

Среди поклонников киберспорта 38% пополняли и выводили средства через Кошелек ЦУПИС и 16% через цифровую карту ЦУПИС.