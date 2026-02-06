Ubisoft уволила разработчика Assassin's Creed за критику пятидневки

Ubisoft рассталась с ветераном серии Assassin's Creed после его публичной критики политики компании. Дэвид Мишо-Кромп, проработавший над проектами Assassin's Creed 13 лет, был отстранен, а затем уволен за высказывания в LinkedIn.

В январе Ubisoft объявила о полном возвращении к пятидневному рабочему графику в офисе, ограничивая дни удаленной работы. Компания объяснила это важностью личного присутствия для коллективной эффективности и креативности в условиях конкурентного рынка AAA-игр.

Мишо-Кромп выразил несогласие с этим решением, предположив, что истинная цель возвращения в офис — не эффективность, а избавиться от тех, кто предпочитает удаленку. В подтверждение своих слов он отослал к видео, где, по его мнению, раскрывалась эта подоплека.

Вскоре после этого разработчик, занимавший в последнее время пост тимлида по левел-дизайну в Assassin's Creed Shadows, был отправлен в неоплачиваемый отпуск, который закончился его увольнением.

Представители Ubisoft заявили, что уважительное выражение мнений не ведет к увольнению, однако существует кодекс поведения, регулирующий рабочие отношения. Нарушение этого кодекса влечет за собой установленные процедуры, зависящие от серьезности проступка.

Увольнение Мишо-Кромпа происходит на фоне общей реструктуризации Ubisoft, целью которой является оптимизация расходов и, вероятно, сокращение персонала. Компания уже предложила программу добровольных увольнений, вызвавшую протесты профсоюзов.