Как в Сети отреагировали на анонс сериала по Baldur's Gate 3

6 февраля стало известно, что холдинг HBO выпустит сериал по видеоигре Baldur's Gate 3. Шоураннером будущего проекта выступит Крейг Мэйзин, создатель «Чернобыля» и адаптации «Одних из нас».

© Чемпионат.com

Тем временем в Сети уже появились реакции геймерской аудитории. В основном новость получила негативные отзывы — пользователи не понимают, зачем игре нужен сериал, который продолжит события игры, и опасаются, что шоу сделает лишь одну концовку каноном. Кроме того, игроки сомневаются в способностях Мэйзина рассказывать интересные истории про видеоигры после экранизации The Last of Us.

Как отреагировали пользователи на анонс сериала по Baldur's Gate 3

В Baldur's Gate 3 столько концовок, как они выберут только одну? Было интересно, пока не увидел «от создателя «Одних из нас». Второй сезон «Одних из нас» был ужасным, и этот парень, похоже, виноват в этом. Так что не ждите ничего хорошего от этого сериала. Это будет странно. Каноническая концовка, возможные канонические романы — представьте, если они убивают спутника или просто не включают кого-то из основной игры. Это ужасная идея. Зачем они хотят продолжить историю Baldur's Gate 3? Её ведь не поймут те, кто не играл в игру. Лучше бы взяли за основу первые две части, они больше подходят под экранизацию. В создании не участвуют Larian — мои ожидания ниже нуля.

У сериала по Baldur's Gate 3 пока нет даже примерной даты выхода — сперва Мэйзин закончит работу над сериалом «Одни из нас». Как отмечают СМИ, третий сезон экранизации The Last of Us действительно станет последним, хотя ранее шоураннер планировал выпустить четыре сезона.