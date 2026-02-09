Intel и AMD предупредили партнеров о задержках поставок CPU

Американские производители процессоров Intel и AMD уведомили китайских клиентов о дефиците серверных процессоров (CPU) и увеличении сроков поставок. Сроки ожидания для ряда серверных решений Intel могут достигать шести месяцев, а у AMD – от восьми до десяти недель. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

© Газета.Ru

На фоне дефицита цены на серверные CPU Intel в Китае выросли более чем на 10%, хотя итоговые значения зависят от контрактов. Наиболее остро нехватка затронула процессоры Xeon четвертого и пятого поколений. Китай остается одним из ключевых рынков Intel, обеспечивая более 20% ее выручки.

Ситуация связана с ростом инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ), что усилило спрос на серверные процессоры и другие компоненты. Дополнительное давление создает глобальный дефицит микросхем памяти. По словам участников рынка, клиенты ускоряли закупки CPU на фоне роста цен на память, что усилило нагрузку на цепочки поставок.

В Intel заявили, что высокий спрос на вычислительные мощности снизил складские запасы до минимальных значений, однако компания рассчитывает улучшить ситуацию во втором квартале и далее в 2026 году. AMD сообщила о расширении поставок и уверенности в способности удовлетворить спрос, несмотря на приоритет TSMC для производства ИИ-чипов.

