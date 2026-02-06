Sony продала 92,2 млн PlayStation 5 по всему миру

Sony опубликовала последние квартальные данные о глобальных продажах PlayStation 5. Они показывают, что компания продолжает демонстрировать уверенный рост своей консольной экосистемы.

© MobiDevices

Согласно отчёту, общее количество проданных игровых консолей PlayStation 5 по всему миру превысило 92,2 миллиона единиц. Отмечается, что только за последний квартал было реализовано 8 миллионов консолей PS5, что ещё раз подчёркивает высокий рыночный спрос на устройство.

Показатели Sony в игровом секторе также оказались впечатляющими. За последние три месяца на платформах PS5 и PS4 было продано в общей сложности 97,2 миллиона копий игр. В итоге теперь PS5 поднялась на восьмое место в списке самых продаваемых приставок всех времён, обойдя PS3.

Кроме того, компания сообщила о дальнейшем росте экосистемы PlayStation Network (PSN). Число ежемесячно активных пользователей сервиса достигло 132 миллионов. Эти данные подтверждают, что PlayStation давно вышла за рамки просто игровой консоли, превратившись в масштабную цифровую развлекательную платформу.

По слухам, циркулирующим в индустрии, Sony планирует выпустить игровую консоль следующего поколения – PlayStation 6 (PS6) – в 2027 году. В то же время некоторые источники утверждают, что из-за проблем с поставками памяти релиз может быть перенесён на 2028 год.