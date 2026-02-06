Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, февраль 2026

Февраль постепенно набирает обороты, и игровая индустрия пробуждается от новогодней спячки! А пока вы пытаетесь распланировать свободное время и на Nioh 3, и на Resident Evil Requiem, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Botany Manor: медитативную ботаническую головоломку о пожилой женщине, которой предстоит раскрыть секреты таинственного особняка и его садов. Каждый паззл так или иначе связан с растениями, и для того, чтобы решать загадки, сначала предстоит разобраться в их свойствах. Игру можно бесплатно забрать до 12 февраля.

© EGS

В Steam после недавней презентации Nintendo Direct вышла демоверсия Monster Hunter Stories 3 — третьей части ролевого спин-оффа Monster Hunter. Игра расскажет историю о двух королевствах, которые игроку предстоит спасти бок о бок со своим верным спутником — виверной Раталосом. Причем сохранения из демоверсии можно перенести в полноценную игру, чтобы не потерять прогресс.

© Steam

В ранний доступ Steam вышла PUBG: BLINDSPOT — тактический top-down шутер, который многие пользователи сравнивают с Rainbow Six: Siege. Две команды по пять игроков сходятся в битвах в тесных помещениях, где решающую роль играют линии видимости, углы, прострелы и грамотная координация действий. По прогнозам разработчиков, проект пробудет в раннем доступе не более года.

© Steam

В Steam также вышла игра, сделавшая авторов Wuthering Waves по-настоящему знаменитыми — аниме-боевик Punishing: Gray Raven. По сравнению с Wuthering Waves он делает акцент не на красивом открытом мире, а на стильном, проработанном, динамичном экшене, который, по заявлениям фанатов, очень дружелюбен к игрокам, не желающим тратить деньги. Жаль только, что вытащить Данте или Вергилия из недавно прошедшего ивента уже не получится.

© Steam

Team Fortress 2 Classified — бесплатный мод для тех, кому категорически не нравится, в какой цирк со временем превратилась Team Fortress 2. В Classified нет шапок, миллионов видов странного оружия, трейдинга, крафтинга и прочего — только классический геймплей в том виде, в каком он был ближе к релизу игры. Помимо этого, мод восстанавливает часть контента, который Valve решила вырезать, и добавляет новый — например, соревновательные режимы на три или четыре команды и определенные гаджеты для разных классов.