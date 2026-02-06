В Москве прошло открытое тестирование видеоигр от отечественных разработчиков

10 видеоигр участников акселератора Агентства креативных индустрий Москвы "Фабрика видеоигр" приняли участие в открытом плейтесте.

В пространстве "АКИ.лаб" для гостей была представлена возможность оценить 10 видеоигр участников шестого сезона акселератора Агентства креативных индустрий Москвы "Фабрика видеоигр" и других студий.

Среди них на одном из стендов был представлен динамичный one-hit-kill шутер Dear Diary от соло-разработчицы Арины Терентьевой. Он рассказывает историю девочки Эш, которая попала в свой личный дневник, полный подростковых страхов и переживаний. Они обрели миловидную, но крайне опасную форму.

"Чтобы выбраться из дневника, Эш предстоит отрефлексировать свои воспоминания с помощью самодельных пушек из картона из канцелярских предметов и коллекционных стикеров, наделяющих Эш и мир дневника разными свойствами", - обозначено в синопсисе.

Другой проект - "ЮМА". Это нарративное стелс-экшн-приключение от студии "Туманная Долина".

Авторы описывают свою работу следующим образом: "Играйте за Юму - девушку-воришку, получившую способность вселяться в людей. В попытке спасения своего народа она использует чужие тайны и слабости. Только найти в себе силы для борьбы за свободу - не такая простая задача".

Также большой интерес у посетителей мероприятия вызвал "Отель "Котёл", который разработчик Павел Ефремов позиционирует как небольшое нарративное приключение с поиском аномалий: "Проживите несколько часов в роли молодого писателя, собирателя сказок, застрявшего в мрачной гостинице на опушке леса. Вычислите предметы, которые ведут себя не так, как должны, и получайте воспоминания о том, как вы оказались в лесу и попали в отель".