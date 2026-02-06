Бывший капитан Team Spirit «Miposhka» задумался о тренерской карьере

Бывший капитан команды Team Spirit Ярослав «Miposhka» Найденов рассказал о том, чем собирается заниматься дальше. Не исключено, что он попробует стать тренером, пишет сетевое издание Esports.ru.

«Я пока сам не очень хочу идти тренером. Наверное, можно так сказать. Думаю, у меня хороший потенциал к тренерству. Эту возможность в какой-то период жизни я буду рассматривать», - сказал Ярослав Найденов.

Miposhka недавно в интервью также раскрыл тему реальных доходов профессиональных киберспортсменов. Он призвал не обращать внимание на те призовые для игроков, которые указываются в официальных источниках. На деле геймеры получают значительно меньше.